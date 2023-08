ICC, perfezionato ingresso Intesa Sanpaolo Vita nel capitale

– International Care Company, ICC, società italiana leader nei servizi di assistenza, fa sapere che si è perfezionato oggi il closing dell’operazione di ingresso di Intesa Sanpaolo Vita, capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, all’interno del capitale sociale di ICC stessa.

L’operazione ha previsto un aumento di capitale sociale con esclusione del diritto d’opzione, riservato a Intesa Sanpaolo Vita per un importo comprensivo di sovrapprezzo pari a massimi Euro 500.507,7, mediante emissione di n. 238.337 nuove azioni ordinarie a un prezzo di sottoscrizione pari ad Euro 2,10 per azione – di cui Euro 1,14 a capitale sociale ed Euro 0,96 a titolo di sovrapprezzo; una compravendita di azioni tra FD Holding, socio di controllo di ICC, e Intesa Sanpaolo Vita, ai sensi del quale FD Holding ha venduto a Intesa Sanpaolo Vita n. 238.338 azioni ordinarie di ICC allo stesso prezzo di Euro 2,10 per azione.