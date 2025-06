Icardi vs Wanda Nara: il botta e risposta infuocato continua

Gli ex coniugi Mauro Icardi e Wanda Nara continuano a scambiarsi accuse sui social media. Icardi ha sostenuto di essere stato derubato di 7 milioni di euro, puntando il dito contro Wanda. La showgirl ha risposto, attaccando anche Eugenia China Suarez, la nuova compagna del calciatore, definendola “orribile”.

La tensione è aumentata quando Icardi è tornato in Argentina con Suarez e ha incontrato le figlie Francesca e Isabella, un evento documentato su Instagram che ha scatenato la reazione di Wanda. Quest’ultima ha espresso la sua indignazione, affermando che l’incontro è stato rovinato dalla nuova compagna del suo ex marito e ha accusato quest’ultima di interferire nella vita delle bambine.

In risposta, Icardi ha ribattuto che Wanda agisce per egoismo e gelosia, invitandola a rispettare la sua nuova relazione. Ha anche deriso la sua presenza in tribunale a bordo di una Lamborghini rosa, sottolineando come le figlie siano le vere vittime della situazione.

La controversia si è intensificata con la pubblicazione da parte di Icardi di uno screenshot di un conto bancario che evidenziava il presunto furto. Ha dichiarato che la somma sarebbe stata trasferita sul conto di Wanda e ha sottolineato che la denuncia è stata presentata in Italia. Infine, ha insinuato che Wanda potesse aver cercato di rubargli il telefono per mettere a tacere le prove del presunto furto, accusandola di aver appreso tecniche ingannevoli dal suo avvocato.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it