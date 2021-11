Mauro Icardi e Wanda Nara tornano al centro del gossip per la loro storia di corna. Esattamente un mese fa l’ex opinionista del GF Vip ha accusato il marito di averla tradita con una modella. Wanda pare avesse addirittura chiesto il divorzio, ma alla fine ha deciso di perdonare il compagno, che si è scusato pubblicamente: “Grazie amore mio per aver continuato a nutrire fiducia in questa bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono di chi hai ferito“.

La soap opera della settimana è stata sicuramente quella tra Mauro Icardi e Wanda Nara… potevamo forse non commentare? 😏 #LeIene pic.twitter.com/kcknpGFIhM — Le Iene (@redazioneiene) October 26, 2021

I media argentini però hanno rivelato che nelle ultime settimane ci sarebbe stato uno scontro infuocato tra la Nara e la presunta amante del marito, Eugenia China Suarez. Sembra che Wanda abbia chiamato la rivale e che le due siano state al telefono ad urlare per 40 minuti.

Icardi, lo scontro tra Wanda ed Eugenia.

Stando a quello che riportano Dagospia e Il Corriere dello Sport, Eugenia avrebbe anche rivelato dei particolari molto privati di Icardi.

“Dalla soap opera alla catfight. Wanda ha minacciato la Suarez. Ci sarebbe la telefonata “brutalmente sincera e tremendamente esplosiva” avvenuta tra Wanda e l’amante del marito: 40 minuti di fuoco il cui contenuto è venuto ora alla luce Secondo Yanina Latorre di Los Angeles de la Mañana, Wanda Nara avrebbe minacciato la China durante una telefonata al veleno: “Ti avviso!”, le avrebbe urlato con rabbia al telefono. La causa scatenante della furia irrefrenabile di Wanda sarebbe stata l’estrema sincerità di Eugenia Suarez che, chiarendo il motivo del suo viaggio a Parigi, avrebbe ammesso con candore: “Sono andata per fare quello che immagini con tuo marito, ma non ho potuto. Perché lui non c’è riuscito“. Al che la moglie di Icardi avrebbe risposto: “Prima o poi ti incontro””.

La Suarez al telefono con la Nara avrebbe incolpato il campione di tutto: “Quello che ha iniziato tutto è stato tuo marito che non menta e ti dica la verità, perché tu mi hai tirato addosso di tutto e quello che ha cominciato è stato il tuo Mauro. Mi ha detto che vi stavate separando, che eri molto cattiva, quindi chiedi spiegazioni anche a lui. […] Ma tranquilla che per quello che vuoi sapere, non c’è riuscito“.

“Non c’è riuscito“? Tranquillo Mauro, capita a tutti, anche ai migliori!