Quella tra Mauro Icardi e Wanda Nara sta diventando quanto di più simile ad una soap opera sudamericana. Tutto è iniziato con la storia dell’ex opinionista del GF Vip, che sabato sera ha scritto: “Hai rovinato un’altra famiglia per una t***a“. I media di mezzo mondo hanno iniziato a parlare di rottura ed hanno tirato in ballo il nome della modella Eugenia Suarez.

Ieri però il famoso calciatore ha spiazzato tutti pubblicando degli scatti insieme alla moglie, accompagnati da tanti cuori rossi. Così molti follower della coppia hanno pensato ad uno scherzo organizzato da Le Iene…



Wanda infatti ha replicato a Mauro pubblicato una foto della sua mano senza anello: “Preferisco la mia mano senza anello“.

Le chat di Mauro Icardi con Eugenia Suarez.

A quanto pare non si trattava di uno scherzo o un teatrino per finire sulle copertine dei settimanali. Secondo i media argentini il giocatore del Paris St Germain si sarebbe davvero invaghito di Eugenia Suarez. Ma alla base di questa rottura ci sarebbero delle chat tra Icardi e la modella, messaggi compromettenti scoperti da Wanda Nara sul telefono di Mauro. Il quotidiano argentino Clarin ha addirittura pubblicato alcuni presunti messaggi del calciatore e della Suarez: “Certo che mi piacerebbe vederti“, “Vorrei incontrarti in una discoteca, in una parte del mondo dove nessuno ti conosce“.

Ovviamente Wanda sarebbe andata su tutte le furie dopo aver scoperto di…



L’investigatore privato di Wanda.

Stando a quello che riporta La Gazzetta dello Sport, Wanda e Mauro potrebbero anche divorziare. La Nara pare abbia addirittura ingaggiato un investigatore privato per documentare le corna: “Questi messaggi sono stati ricavati probabilmente tramite l’applicazione Telegram. Wanda, dal canto suo, avrebbe assunto un investigatore privato per scoprire i movimenti del marito, arrivando addirittura ad hackerargli il cellulare pur di scoprire il tradimento. Così tutto è stato documentato“.