Icardi e Wanda Nara: Le Prime Immagini a Istanbul

Mauro Icardi è tornato a Istanbul accompagnato dalla nuova compagna Eugenia “La China” Suarez, pronti a scatenare il gossip anche in Turchia. Nonostante le voci sulla presunta vendetta del calciatore nei confronti dell’ex moglie, Wanda Nara, Icardi ha lasciato Milano per trasferirsi con Suarez nella loro nuova casa a Istanbul. Le immagini della coppia hanno immediatamente attirato l’attenzione dei media, sollevando interrogativi sulla serietà della loro relazione. Sebbene Icardi e La China siano sempre più uniti, rimane da chiarire se si tratti di un trasferimento definitivo o temporaneo per l’attrice argentina.

Attualmente, Icardi si sta recuperando da un grave infortunio al ginocchio e ha deciso di tornare a Istanbul per stare vicino ai compagni del Galatasaray. La presenza costante di Suarez nella sua vita sembra indicare un legame sempre più profondo. I primi scatti ufficiali dei due li ritraggono durante una cena romantica all’Hotel Cipriani, mostrando che il loro affiatamento è in crescita. Alcuni sostengono che la loro esposizione mediatica possa essere una reazione alle ultime foto pubblicate da Wanda Nara con il suo nuovo compagno.

In aggiunta, Istanbul vede anche l’arrivo di Álvaro Morata con la moglie Alice Campello, che stanno per iniziare una nuova avventura in Turchia dopo aver risolto una crisi. Con Icardi e Suarez, oltre a Morata e Campello, Istanbul si preannuncia come la nuova capitale del gossip internazionale, ingrandendo il già dinamico panorama riferito alle celebrità.