Icardi e il commento dopo la separazione da Wanda Nara: cosa ha detto

Nelle sue storie di Instagram, Mauro Icardi ha commentato la sentenza di separazione da Wanda Nara, ottenuta dal Tribunale di Milano. Ha indirizzato un messaggio a coloro che lo avevano accusato di essere un bugiardo riguardo al divorzio, sottolineando come ora tutti siano spariti o non sappiano giustificare le false affermazioni fatte in precedenza. Icardi ha affermato di aver voluto attendere in silenzio prima di rivelare la verità e ha dichiarato che continuerà a combattere per proteggere le sue figlie, esprimendo il desiderio di “toglier la maschera” a chi lo circonda. Ha menzionato di voler sistemare le cose contro tutti e ha aggiunto una foto con le figlie Isabella e Francesca. Attualmente, le bambine sono coinvolte in una guerra legale in Argentina per l’affido, con Icardi che accusa l’ex moglie di averle rapite e di non permettergli di vederle. Ha scritto un messaggio toccante rivolto alle figlie, dichiarando che mentre gli altri continuano a inventare bugie, lui non riesce a godere dei momenti con loro. Ha promesso che le cose si sistemeranno presto e ha ribadito il suo amore per loro. Ha cercato di infondere speranza, dicendo che anche se la strada è buia, la luce tornerà sempre e che il loro amore è più forte di qualsiasi difficoltà. Infine, ha espresso la sua determinazione a lottare sempre per le sue figlie e ha utilizzato parole incoraggianti, promettendo che presto potranno divertirsi insieme di nuovo. Con la separazione ufficiale, ora si dovranno affrontare le questioni patrimoniali e quelle legate all’affido delle bimbe.