Roma
martedì – 3 Febbraio 2026
Salute

Ibuprofene in Italia: utilizzo, precauzioni e controindicazioni

L’ibuprofene è un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS) utilizzato per alleviare dolore, febbre e infiammazione. Il suo funzionamento si basa sull’inibizione dell’enzima ciclossigenasi (COX), riducendo la produzione di prostaglandine, che svolgono un ruolo chiave nei processi infiammatori. Tuttavia, può aumentare i rischi per lo stomaco, intestino, reni e sistema cardiovascolare.

È sconsigliato in diverse situazioni. Va evitato in caso di ulcere attive o storia di sanguinamenti gastrointestinali, poiché può aggravare queste condizioni. In pazienti con gravi problemi renali o epatici, l’ibuprofene è controindicato. Inoltre, chi soffre di insufficienza cardiaca grave o ha una storia di patologie cardiovascolari dovrebbe astenersi dall’assumerlo. Anche le persone con asma o allergie, che hanno avuto reazioni ai FANS, devono evitarlo. Durante la gravidanza, è controindicato nel terzo trimestre e va usato con cautela nei primi due trimesti, solo se strettamente necessario. L’allattamento al seno richiede prudenza, poiché può essere presente nel latte materno.

Ci sono anche situazioni in cui l’uso di ibuprofene è possibile, ma con cautela. È fondamentale consultare un medico in presenza di ipertensione, disturbi della coagulazione o trattamenti che aumentano il rischio di ulcerazioni. È importante monitorare eventuali sintomi gravi, come vomito con sangue, gonfiore della bocca o difficoltà respiratorie, in tali casi è necessario rivolgersi immediatamente a un medico.

Per l’uso corretto, seguire sempre le indicazioni del foglietto illustrativo e consultare un medico per qualsiasi dubbio.

