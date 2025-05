IBSA: 10 Anni di Innovazione nella Medicina Estetica

Ibsa Italy celebra il decimo anniversario della Nahyco Hybrid Technology, un traguardo significativo che ha rivoluzionato la medicina estetica rigenerativa. Introdotta nel 2015, questa tecnologia brevettata ha consentito all’azienda di integrarsi nel settore, puntando a rallentare l’invecchiamento e migliorare l’estetica attraverso la rigenerazione tissutale. La tecnologia ha dato vita a complessi ibridi cooperativi stabili (HCP) e alla linea di prodotti Profhilo, i quali combinano acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare, offrendo proprietà uniche per la rigenerazione dei tessuti.

Il processo termico brevettato aumenta la permanenza dell’acido ialuronico nei tessuti, senza utilizzo di agenti chimici, garantendo sicurezza e mantenendo le proprietà fisiche del prodotto. Questo approccio proattivo al ringiovanimento ripristina la funzionalità della matrice extracellulare e promuove la rigenerazione tissutale in modo olistico, rispondendo a diverse esigenze di trattamento.

Negli ultimi dieci anni, Ibsa ha ampliato la propria offerta con soluzioni mirate per affrontare i segni dell’invecchiamento, attivando interventi su vari strati della pelle. La tecnologia Nahyco e i suoi risultati nel derma hanno stimolato ulteriori ricerche per applicazioni nei tessuti più profondi, come il ripristino del tessuto adiposo.

Nel corso degli anni, la medicina estetica si è evoluta, ampliando il proprio pubblico, che oggi include giovani e persone anziane. Tuttavia, emergono sfide legate alle richieste di trattamenti non necessari da parte dei più giovani. È quindi cruciale educare sia il pubblico che i professionisti a valutare attentamente le richieste per un approccio preventivo e consapevole, salvaguardando l’integrità dei pazienti.

Fonte: www.adnkronos.com