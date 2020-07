La nuova maglia del Milan per la prossima stagione, che ha già fatto segnare in incremento del 1700% rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione nei primi due giorni di lancio, verrà indossata in anteprima da Ibrahimovic e compagni contro il Cagliari a San Siro. Ma per sapere se il campione svedese la indosserà anche da settembre in poi, bisognerà aspettare ancora qualche giorno. Dopo la doppietta e l’assist contro la Sampdoria Ibra ha infatti ribadito al suo procuratore Raiola il mandato a trattare sulla proposta di rinnovo col Milan, non ancora formalizzata ma presumibilmente dai 4 milioni di euro netti l’anno in su (più bonus), con la possibile opzione di un secondo anno di contratto da calciatore o da dirigente. L’ottimismo sulla firma rimane.





Tutto, però, dipenderà dalla proposta economica del club all’attaccante, decisivo per la rimonta in classifica, anche se la risalita si è fermata al sesto posto, un gradino sotto il piazzamento dello scorso campionato, quando Gattuso mancò la Champions per un punto. Raiola non ha fretta e neppure Ibra, almeno apparentemente. Domenica cominceranno le vacanze dei calciatori del Milan: tre settimane durante le quali sarà inevitabile l’appuntamento tra il dt Maldini e Raiola, che è anche il procuratore di Donnarumma. Si attende la doppia fumata bianca.











Fonte