Ibrahimovic torna al Milan, è ufficiale: ecco il suo ruolo

Ibra torna al Milan. L’ex centravanti svedese, dopo aver chiuso la carriera da calciatore con la maglia rossonera, torna ‘in campo’ per il Diavolo con un altro ruolo. “Zlatan Ibrahimovic torna all’Ac Milan come membro del consiglio! Lavorerà a stretto contatto con Gerry Cardinale nei prossimi mesi e anni”, annuncia RedBird, che controlla il club. Ibra sarà on consulente speciale della proprietà e del management della società. Lo svedese entra in scena in un momento particolare: la squadra allenata da Stefano Pioli è ad un passo dall’eliminazione nella prima fase di Champions League e, dopo la sconfitta di sabato contro l’Atalanta, ha perso terreno rispetto all’Inter capolista in campionato.

“RedBird Capital Partners (‘RedBird’) ha annunciato oggi la nomina di Zlatan Ibrahimović (‘Ibra’) come Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan”, ha poi spiegato in un comunicato RedBird.

“Ibra è uno dei giocatori di calcio più iconici di questo sport a livello mondiale. Ha lasciato il segno in ogni squadra in cui ha giocato, vincendo 34 trofei tra Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona FC, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United e Los Angeles Galaxy. Nel corso della sua carriera, Ibra ha segnato oltre 570 gol, inclusi più di 500 nei club, e lo ha fatto in ciascuno degli ultimi quattro decenni. Ibra è stato nominato per tre volte (2008, 2009, 2011) miglior giocatore della Serie A italiana e tre volte (2012, 2013, 2015) miglior giocatore della Ligue 1 francese. È stato anche capocannoniere della Serie A nel 2009 e 2012, capocannoniere della Ligue 1 nel 2012, 2013 e 2015 e capocannoniere di tutti i tempi della nazionale svedese”.