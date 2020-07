REGGIO EMILIA – Ibra non scherza mai, al massimo dà l’impressione di farlo. “Se arrivavo in estate e non a gennaio, avremmo vinto lo scudetto…”. Siccome però lo confermano anche i numeri, smette di essere una battuta e diventa (quasi) verità, perché da quando è ritornato lo svedese – in effetti – il Milan s’è messo sul serio a marciare con un ritmo (quasi) da primato, evidenziato solo in parte dalla risalita in classifica fino al quinto posto. Pure quella dal valore tutt’altro che virtuale, peraltro, perché consente ai rossoneri di mettere al sicuro con tre giornate d’anticipo la qualificazione per l’Europa League: un traguardo che appena sei mesi fa (compreso il lockdown) non era poi così scontato.





Ma con in campo il totem è cambiato tutto di colpo: perfino al di là dei 7 gol e dei quattro assist firmati dall’eterno campione svedese, capace ancora di fare la differenza a 38 anni suonati. La notte di Reggio Emilia è diventata una finestra sul futuro molto speciale e non è un caso che sia stato proprio lui a metterci sopra il cappello: ritagliandosi uno spazio nobile e soltanto suo, nel clamore per il rinnovo di Pioli e il mancato arrivo di Rangnick.





Ibra è allergico al ruolo di comparsa e la doppietta contro il Sassuolo gli ha restituito un posto nel centro del ring, nell’attesa di capire se il suo ruolo sarà centrale anche nel Milan che verrà. “Non mi hanno detto ancora nulla, chissà”, ha tergiversato a caldo il totem rossonero, dando ancora una volta l’impressione di prendersi gioco dei suoi interlocutori, dopo averlo fatto con gli avversari sul campo nei 90′ al Mapei Stadium. Prima un bel gol di testa, poi il bis da uomo d’area: con tanto di dribbling elegante sul portiere avversario, lasciato sul posto con la freschezza atletica di un ragazzino. Mentre i compagni lo festeggiavano come il salvatore della patria, però, lui ha continuato a spargere fumo e incertezza sul suo futuro. “La situazione è complicata, ma ho ancora tre gare”. Le sfrutterà, di sicuro, per farsi desiderare.











