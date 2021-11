Il 6 novembre 1980 è ricordato come il giorno in cui Ibm fece un patto con il diavolo. Ma in effetti quello fu il giorno in cui la Ibm pensò di avere vinto la guerra per il mercato dei personal computer e invece la vinse Bill Gates.

Abbiamo già raccontato dell’incontro segreto in Florida fra il co-cofondatore di Microsoft e un team di Ibm che aveva il compito di sviluppare il primo pc della azienda di Armonk; e di come con un guizzo Gates li convinse a scegliere il sistema operativo di Microsoft che ancora non c’era. L’accordo fu firmato qualche mese più tardi, il 6 novembre 1980. Prevedeva che Microsoft avrebbe creato un sistema operativo per il futuro pc Ibm; il fatto è che Microsoft non aveva ancora un sistema operativo, ma aveva scelto di utilizzare in licenza quello di una piccola startup di Seattle che ne aveva uno.

Nel luglio 1981 comprò quel sistema operativo, qualche settimana prima del lancio del pc della Ibm che funzionava grazie a un Pc-Dos. Fu un grandissmo successo, non solo per la Ibm ma per tutta l’industria dei pc, che grazie al prestigio della Ibm potè decollare anche nel settore degli uffici.

E allora perché quel giorno la Ibm perse la guerra? Perché l’accordo del 6 novembre prevedeva una clausola che consentiva a Microsoft di dare lo stesso sistema operativo ad altre aziende con un altro nome, Ms-Dos. Questa clausola ha cambiato la storia della tecnologia perché ha fatto sì che si aprisse un mercato dei cloni-Ibm, computer fatti da altre aziende, spesso a un prezzo più basso, ma con le stesse funzionalità: compatibili. Cosa che accadde a partire dal 4 novembre 1982, quando la Compaq lanciò il Portable Pc, che di fatto era una copia del pc Ibm, ma con un design diverso.

Era il sistema operativo il cuore di un personal computer, l’hardware era meno importante; e il sistema operativo era di Microsoft e non di Ibm. Fu una clausola di quel contratto del 6 novembre 1980 a decidere quale pc avremmo usato negli anni a venire.