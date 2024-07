IBM Italia, Alessandro La Volpe nominato Amministratore delegato

– IBM ha annunciato la nomina di Alessandro La Volpe quale Amministratore Delegato di IBM Italia, in sostituzione di Stefano Rebattoni, che assume il ruolo di General Manager dell’area Nordic, Central and Eastern Europe continuando a ricoprire la carica di Presidente per IBM Italia.

Le tecnologie trasformative, in particolare l’intelligenza artificiale, sono ormai al centro delle agende di ogni tipo di organizzazione pubblica e privata. In questa fase di grande sviluppo innovativo, IBM vuole continuare ad essere un punto di riferimento per chi vuole accrescere produttività, efficacia ed efficienza senza rinunciare ai temi della responsabilità, dell’etica e dell’inclusione”, ha commentato La Volpe.

Alessandro La Volpe ha svolto ruoli di crescente responsabilità all’interno di IBM, arrivando ad assumere rilevanti incarichi internazionali. La sua profonda esperienza nei mercati europei e globali, lo rendono la figura ideale per guidare l’Azienda in un contesto di mercato stimolante che offre grandi opportunità e richiede un elevato grado di innovazione.