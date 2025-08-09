IBM e Almawave uniscono forze per l’intelligenza artificiale in Italia

La recente collaborazione tra Almawave, un’azienda italiana specializzata in Data & AI, e IBM rappresenta un passo significativo verso l’integrazione dell’intelligenza artificiale generativa nelle imprese italiane. Questa partnership prevede l’inserimento del modello linguistico Velvet, sviluppato in Italia, all’interno del portafoglio IBM watsonx, riconosciuto per la sua scalabilità e conformità agli standard europei.

L’accordo mira a fornire soluzioni avanzate che sfruttano le ontologie semantiche personalizzabili di Almawave, facilitando l’accesso alle informazioni aziendali anche per coloro che non possiedono competenze tecniche. Utilizzando semplici frasi in italiano, gli utenti potranno effettuare query sui database aziendali in modo intuitivo, rompendo le barriere tecniche e potenziando le capacità analitiche e decisionali.

Valeria Sandei, CEO di Almawave, ha sottolineato come Velvet incarni la loro visione di un’intelligenza artificiale progettata in Italia, efficace, trasparente e multilingue. Anche Alessandro La Volpe, AD di IBM Italia, ha evidenziato l’importanza della collaborazione, considerando watsonx una tematica centrale per costruire partnership solide che promuovano innovazione affidabile.

Un aspetto rilevante di questa alleanza è la focalizzazione sulle aziende del settore pubblico, in cui entrambe le aziende hanno già una presenza significativa. La sinergia tra Almawave e IBM punta quindi a fornire un ecosistema scalabile per affrontare le sfide legate alla digitalizzazione, proponendo soluzioni che migliorano l’efficienza operativa delle aziende italiane.