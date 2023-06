IBM acquista Apptio per 4,6 miliardi di dollari

– IBM, colosso statunitense dell’informatica e del cloud, ha stipulato un accordo definitivo con Vista Equity Partners per l’acquisto di Apptio, leader nel software finanziario e operativo per la gestione e l’ottimizzazione dell’IT, per 4,6 miliardi di dollari. L’acquisizione di Apptio accelererà l’avanzamento delle capacità di automazione IT di IBM, si legge in una nota.

Apptio sarà acquisito con denaro disponibile. La transazione è soggetta alle approvazioni normative e ad altre consuete condizioni di chiusura e dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2023.

“La tecnologia sta cambiando il business a una velocità e a un ritmo mai visti prima. Per trarre vantaggio da questi cambiamenti, è essenziale ottimizzare gli investimenti che generano un miglior valore aziendale, e Apptio fa proprio questo – ha affermato Arvind Krishna, CEO di IBM – Le offerte di Apptio combinate con il software di automazione IT di IBM e la piattaforma watsonx AI, offrono ai clienti l’approccio più completo per ottimizzare e gestire tutti i loro investimenti tecnologici”.

Foto: Photo by Carson Masterson on Unsplash