Ibiza Altea tra clausole e penali, la verità: “Sono ancora in Honduras”

Ibiza Altea non ha potuto partecipare alla 19esima edizione de L’Isola dei Famosi a causa della sua presenza nel reality Netflix Too Hot To Handle. Veronica Gentili ha dichiarato che la decisione è stata presa dai “piani alti di Mediaset”. Ibiza ha rivelato di aver appreso della sua esclusione il giorno prima della diretta, mentre si trovava nel suo resort in Honduras, dove ha passato cinque giorni per prove e preparativi.

La produzione sapeva della sua partecipazione a Too Hot To Handle già da tre mesi e aveva esaminato tutti i documenti legali prima di farle firmare il contratto. Tuttavia, la casa di produzione Fremantle Italia ha richiesto ai partecipanti di firmare una clausola di vincolo contrattuale di almeno due anni. Ibiza ha fatto sapere che era consapevole di queste condizioni e si era assunta la responsabilità di eventuali penali, sollevando Banijay Italia da qualsiasi questione legale.

Ibiza si è sentita profondamente delusa e ha espresso il suo dispiacere per non poter seguire il percorso che aveva tanto desiderato, nonostante il supporto del pubblico. Ha denunciato di sentirsi “violata” perché la sua immagine è stata sfruttata, facendo credere a tutti che avrebbe partecipato. Arrivata in Honduras dopo un lungo volo di 19 ore, ha affermato che ora non sa quando tornerà in Italia, aggiungendo che tutto ciò che ha passato è stato per nulla, a causa di un altro programma ancora senza data di uscita.