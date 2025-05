Ibiza Altea: La Verità Svelata sugli Accendini

La moglie di Rocco Siffredi critica l’eliminazione del figlio

La moglie di Rocco Siffredi, madre di Lorenzo Tano, ha manifestato il suo disappunto per l’eliminazione del figlio dal reality. Ha ripostato sul suo profilo una storia di un’amica, che esprimeva preoccupazione per il fatto che le persone educate e gentili, come Lorenzo, vengano ignorate e scartate. La madre ha sottolineato che Lorenzo è stato l’unico a non creare problemi e ha descritto la sua eliminazione come un’ingiustizia nel mondo della televisione.

Retroscena sull’accendino a L’Isola dei Famosi

Ibiza Altea, una concorrente non partecipante, ha svelato dettagli riguardanti l’uso di un accendino da parte dei concorrenti. Sebbene i giovani abbiano affermato di averlo trovato in spiaggia, Altea suggerisce che potrebbe essere stato portato da qualcuno dello staff, poiché durante le prove i naufraghi non avrebbero potuto portare oggetti non autorizzati.

Serpente spaventa i concorrenti

Durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi, alcuni concorrenti sono stati costretti a trasferirsi su Montecristo, un’isola caratterizzata da numerose difficoltà. Tra queste, è stato avvistato un serpente, che ha spaventato e allontanato i partecipanti.

Confessione di Nicolas Vaporidis

Nicolas Vaporidis ha rivelato in un podcast di aver ricevuto un grande aiuto dal compagno di avventura Edoardo Tavassi durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. Ha descritto Tavassi come un “salvatore” e ha sottolineato la sua importanza per affrontare l’esperienza.

Calano gli ascolti

Dopo un buon esordio, la seconda puntata de L’Isola dei Famosi ha registrato una diminuzione negli ascolti, con il 17,5% di share e oltre 2 milioni di spettatori.

