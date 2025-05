Ibiza Altea: “Ecco perché non posso partecipare all’Isola dei Famosi”

Ibiza Altea ha recentemente chiarito sui social le ragioni della sua assenza da L’Isola dei Famosi. Come comunicato, il motivo risiede nella sua partecipazione a Too Hot To Handle, un reality di Netflix prodotto da Fremantle, società differente rispetto a quella de L’Isola dei Famosi. Entrambi i reality sarebbero andati in onda simultaneamente, creando conflitti per Fremantle che, nel contratto, richiedeva esclusività ai concorrenti. Ibiza si chiede quindi il senso di annunciarla come concorrente, sapendo già delle problematiche.

In un post su Instagram, la modella italo-americana ha espresso il suo rammarico: “Cara Isola dei Famosi, questa volta non ci incontreremo come avrei voluto. A causa dell’uscita contemporanea di un altro reality, non potrò far parte di questa avventura straordinaria.” Ibiza ha spiegato che per lei sarebbe stata un’importante opportunità di sfidare se stessa e mostrare le sue capacità. Tuttavia, ha sottolineato che non considera la situazione un addio, ma un arrivederci, sperando in una futura possibilità.

Ha anche voluto ringraziare chi l’ha sostenuta, esprimendo sorpresa per l’affetto e la curiosità ricevuti. Pur sentendo di aver deluso qualche fan, per lei la delusione più grande è stata a livello personale. La partecipazione a L’Isola dei Famosi era un sogno che ora sembra svanito, ma Ibiza ha ribadito la sua determinazione: “Non mollo. Come dice sempre mia mamma: ‘What doesn’t kill you makes you stronger.’”

Sintesi AI da StraNotizie.it

