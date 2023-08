Ibar e Assaereo contestano i provvedimenti sui prezzi dei biglietti aerei

– Ibar e Assaereo contestano i provvedimenti che si prospettano in materia di determinazione dei prezzi dei biglietti aerei. “In merito alle modalità – scrivono le due associazioni in una nota congiunta – le associazioni ritengono che non ricorrano i presupposti per una decretazione d’urgenza come quella del decreto-legge dal momento che, intervenendo le disposizioni dell’art. 1 su periodi di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato d’emergenza nazionale, i picchi di domanda relativi alla stagione estiva sono di fatto già superati”.

Le associazioni sottolineano la mancanza “di un preventivo confronto con i vettori rappresentati dalle scriventi associazioni, che avrebbe potuto restituire informazioni approfondite circa le prassi dell’industria e individuare soluzioni meno punitive per il settore, che ha scontato negli ultimi anni pesanti difficoltà a causa prima della pandemia da Covid-19 e poi per le conseguenze dello scoppio del conflitto in Ucraina”.