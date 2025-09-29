18.8 C
lunedì – 29 Settembre 2025
Tecnologia

iBanPay rivoluziona la gestione fatture per PMI in Italia

Per molte piccole e medie imprese (PMI), la gestione delle fatture rappresenta una sfida significativa, caratterizzata da volumi elevati, input manuali e rischio di errore. iBanFirst ha sviluppato iBanPay, un assistente virtuale che utilizza l’intelligenza artificiale per trasformare automaticamente le fatture in ordini di pagamento pronti per l’approvazione, accelerando il processo e riducendo le imprecisioni. L’introduzione di questo servizio in Italia è prevista tra la fine del 2025 e il primo trimestre del 2026.

iBanPay è in grado di elaborare fatture internazionali in qualsiasi lingua e formato, estraendo i dati chiave come beneficiario, importo, IBAN, scadenza e causale. Questo sistema automatizza la creazione dell’ordine di pagamento, lasciando al team finance solo la verifica e l’approvazione finale. Il pagamento avviene in tempo reale, con un tracciamento completo dalla ricezione della fattura fino all’accredito al fornitore.

L’automazione riduce notevolmente l’inserimento manuale, minimizzando gli errori e ottimizzando i cicli di approvvigionamento. Secondo iBanFirst, i clienti pilota utilizzano già iBanPay per oltre il 40% delle fatture, consentendo di dedicare più tempo ad attività strategiche come l’analisi della liquidità e i controlli interni.

iBanPay è pensato per le PMI che gestiscono migliaia di fatture all’anno, portando a costi operativi inferiori, meno eccezioni e una gestione del cash flow più prevedibile. Si integra nella piattaforma di pagamenti internazionali di iBanFirst, che offre accesso ai mercati valutari, monitoraggio e coperture, operando in un ambiente regolato con le adeguate autorizzazioni e certificazioni.

