Iannone ed Elodie, lei parla della loro storia: “Bravo corteggiatore”

Da settimane i paparazzi documentano la frequentazione tra Elodie e Andrea Iannone e finalmente la settimana scorsa lei ha confermato tutto in un’intervista rilasciata a Vanity Fair: “Andrea mi piace come persone. Però in questo momento non abbiamo troppe aspettative. Ma né io e nemmeno lui a dire la verità. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne“.

“Io e Iannone ci frequentiamo da un mese”.

Ieri nella seconda puntata di Verissimo la cantante di Tribale è tornata a parlare di Iannone. Rispondendo alle domande di Silvia Toffanin, Elodie ha ammesso che Andrea è un bravo corteggiatore: “Mi hai vista sui giornali in dolci atteggiamenti? Sì è vero, io e Andrea ci conosciamo da un mese e ci stiamo frequentando. Posso dire che è una bella frequentazione. Lui è una persona che mi piace, però è un mese e non è molto. Quindi è poco, però sto bene, stiamo bene, parliamo molto, dobbiamo darci il tempo di conoscerci. Ci daremo la possibilità di frequentarci meglio. Poi si vedrà. Oggi è troppo presto per dirti altro. Chiunque anche nel pubblico ti direbbe lo stesso dopo un mese. Se ho le farfalle nello stomaco? Non ti rispondo, ti prego dai. Se è un bravo corteggiatore? Sì questo posso confermartelo“.

Prima Belen e adesso Elodie, Iannone ha davvero buon gusto!

Elodie e la verità sul rapporto con Andrea Iannone 💥#Verissimo pic.twitter.com/Jtvw3ZuPbH — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) September 18, 2022

Elodie e le parole sulla sua famiglia.