Iannone e Rocío Muñoz Morales in fuga romantica

Iannone e Rocío Muñoz Morales in fuga romantica

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sono stati fotografati in atteggiamenti affettuosi mentre uscivano da un esclusivo resort della Franciacorta, l’Albereta, meta amata dai vip in cerca di riservatezza e tranquillità. Le immagini confermano ciò che il gossip ha sussurrato negli ultimi giorni, ovvero che sarebbe giunta al capolinea la relazione tra il pilota e Elodie Di Patrizi.

Sia Iannone sia Rocío Muñoz Morales sono stati protagonisti della cronaca rosa negli ultimi mesi. L’attrice spagnola ha troncato la relazione con Raoul Bova dopo lo scandalo degli “audio spaccanti” e poi è stata chiacchierata per un presunto flirt con Stefano De Martino. Anche Iannone ha fatto capolino nei siti e nelle testate di gossip, da quando si è cominciato a intuire che qualcosa si era rotto nella storia con Elodie.

I due non si mostrano insieme pubblicamente da tempo e hanno trascorso le vacanze natalizie ognuno con la propria famiglia, senza vedersi. Le paparazzate con Rocío Muñoz Morales sembrano confermare che il legame sentimentale con la cantante sia giunto al capolinea. Resta da capire quale sia la natura del rapporto tra il pilota e l’attrice iberica, se un flirt, un’amicizia ‘speciale’ o un inizio di love story che potrebbe potenzialmente diventare importante.

