Dopo Tony Aglianò ed Agata Reale, anche un altro ex volto di Amici ha commentato la discussione tra Alessandra Celentano, Elena D’Amario e Lorella Cuccarini. La maestra di danza è stata accusata di aver fatto bullismo nei confronti della ballerina professionista, ma Gheorghe Iancu non è d’accordo. Il famoso coreografo (che aveva già commentato la scorsa edizione del talent) ha addirittura dichiarato che se in sala al posto di Alessandra ci fosse stato lui avrebbe buttato fuori di peso Elena.

“Il coreografo che sta provando in sala è come se fosse Dio! Nessuno, ma nessuno deve dirgli cosa e come fare. Soltanto il suo assistente le può sussurrare delle sue impressioni . Il comportamento della Celentano è stato ineccepibile ed estremamente paziente rispetto all’intervento di Elena.

Cara Elena io ti ho scelta quando hai fatto le audizioni per ‘il ballo delle debuttanti’ che hai anche vinto! Il sabato hai avuto fortuna perché se fossi stato io al posto della Celentano ti avrei buttata via di peso fuori dalla sala, nonostante il rispetto per la tua professionalità e bellezza. Non si fa ! Neanche Lorella Cucarini che amo e rispetto non può aprire bocca quando entra in una sala dove un coreografo lavora …. chiunque lui sia.

Ogni coreografo/maestro si può comportare diversamente rispetto al danzatore che ha davanti, adorando o lasciarsi prendere dai nervi per la disperazione! Ma questo non è bullismo. Alessandra non Ha “bullizzato” nessuno”.