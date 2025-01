Iago, Amanda, Lorenzo, Luca, Shaila e Stefania: chi esce dal GF, risultati dei sondaggi

Durante la puntata del Grande Fratello del 23 gennaio, si sono svolte nomination che hanno coinvolto concorrenti chiave del gioco. I gieffini in pericolo di eliminazione sono: Iago Garcia, Stefania Orlando, Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta e Amanda Lecciso. A differenza di altre volte, il pubblico non vota per il preferito, ma per salvare un concorrente dall’eliminazione. I risultati dei sondaggi mostrano divergenze: sui siti, Spolverato e Gatta sono i meno votati, mentre sui social Lorenzo e Shaila sono favoriti, lasciando Amanda e Stefania in pericolo. Stranamente, in caso di eliminazione di Lorenzo o Shaila, non ci sarebbe una vera eliminazione poiché entrambi hanno recentemente vinto un bonus per rientrare nel gioco.

Le nomination sono iniziate con Pamela che ha nominato Amanda. La Lecciso ha scelto Shaila, criticandola per la sua apparente serenità. Zeudi, non avendo legami con Eva, l’ha nominata. Shaila ha definito Stefania falsa, mentre Eva ha votato Chiara per aver ingannato i ragazzi. Jessica ha scelto Amanda, affermando che voterà sempre per lei. Chiara ha nominato Stefania, accusandola di avvicinarsi per curiosità. Ilaria ha fatto lo stesso per Stefania, delusa da un commento. Stefania ha ricambiato, nominando Shaila. Helena ha votato Ilaria e Mariavittoria ha concluso nominando Amanda.

Tra i ragazzi, Iago ha nominato Lorenzo, seguito da Giglio e Tommaso, critici verso Luca. Maxime e Alfonso hanno scelto Iago. Luca ha nominato Lorenzo, che ha ricambiato, seguito da Emanuele e Javier, entrambi in disaccordo con Lorenzo. Bernardo, pur affezionato, ha criticato il suo atteggiamento.