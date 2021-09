Il consigliere regionale dem della Toscana Iacopo Melio con dei post sui social solidarizza con Alice Merlo, da alcuni mesi testimonial della campagna promossa da UAAR (Unione atei e agnostici razionalisti) sulla pillola abortiva. Alcuni suoi manifesti sono diventati bersaglio di anti abortisti che vi hanno disegnato simboli nazisti e fascisti.

Scrive Iacopo Melio: ” Una svastica in fronte.È ciò che hanno disegnato alla mia amica Alice Merlo, testimonial della campagna promossa da UAAR sulla pillola abortiva, aiuto fondamentale per chiunque voglia interrompere una gravidanza: perché sì, maestrini e maestrine, gli anticoncezionali non sempre funzionano, e perché no, moralisti e moraliste, non sempre le gravidanze sono desiderate, soprattutto in seguito a violenze e stupri.