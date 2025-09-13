25.2 C
IA Generativa nelle UDA: Innovazione nella Didattica Italiana

IA Generativa nelle UDA: Innovazione nella Didattica Italiana

Le recenti linee guida sull’intelligenza artificiale nelle scuole invitano i docenti a superare le teorie generali e a trovare modi pratici per integrare l’innovazione didattica, rendendola utile e centrata sugli studenti.

L’Unità Didattica di Apprendimento (UDA) è un concetto fondamentale per l’apprendimento scolastico, che riunisce una serie di attività, spesso interdisciplinari, attorno a un tema comune, affrontate tramite diversi strumenti in un periodo di tempo definito. L’UDA rappresenta un percorso formativo guidato dall’insegnante, con l’obiettivo di coinvolgere attivamente gli studenti nel loro sviluppo di competenze, stimolando la cooperazione, la capacità di risolvere problemi e l’autonomia nel lavoro di gruppo.

L’intelligenza artificiale generativa si riferisce all’uso di algoritmi per creare nuovi contenuti, come testi, immagini e video. Essa utilizza modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni che possono eseguire più compiti contemporaneamente, come il riepilogo e la classificazione di informazioni. Questi modelli possono essere facilmente adattati per scopi specifici anche con un numero limitato di dati.

L’IA generativa può fungere da assistente didattico, offrendo opportunità uniche per supportare le UDA. Il corso “Progettare Uda col supporto dell’IA generativa”, curato da Giovanni Morello, si propone di fornire strategie pratiche per utilizzare dispositivi di IA, esempi di UDA su vari temi, prove autentiche legate alle UDA e attività di Service Learning applicabili a diversi ordini scolastici.

Tecnica della Scuola offre un catalogo di corsi di formazione per docenti, accreditati dal ministero dell’Istruzione e del Merito.

