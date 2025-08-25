IA e Tumore alla Laringe: Rilevazione da Registrazioni Vocali

Un’intelligenza artificiale sviluppata dall’Oregon Health & Science University ha mostrato potenzialità nel diagnosticare il tumore alla laringe analizzando semplicemente registrazioni vocali. Un recente studio su Frontiers in Digital Health sottolinea come la voce possa rivelare informazioni biologiche fondamentali per una diagnosi precoce di questa patologia.

Il gruppo di ricerca, diretto da Philip Jenkins, ha esaminato 12.500 registrazioni audio di 306 partecipanti, di cui una parte già diagnosticata con tumore della laringe e altre con disturbi vocali. L’analisi si è concentrata su caratteristiche acustiche della voce, come la frequenza fondamentale, le variazioni di intonazione e il rapporto armonico-rumore (HNR).

L’obiettivo era identificare modelli in grado di separare i soggetti malati da quelli sani. Grazie all’IA, sono stati analizzati cambiamenti nell’intonazione e nell’intensità vocale, fino a individuare un marcatore chiave: un’alterazione specifica nel rapporto armonico-rumore, che potrebbe rivelare la presenza di neoplasia. Jenkins ha osservato che l’IA ha consentito di riconoscere il cancro negli stadi iniziali, soprattutto negli uomini, poiché i sintomi clinici iniziali non sempre forniscono indicazioni chiare.

Il metodo attuale per diagnosticare questa forma di tumore è invasivo e complesso, creando necessità di procedure più semplici. La capacità dell’IA di identificare segnali vocali potrebbe ridurre significativamente l’uso di esami più gravosi, come le biopsie.

Il gruppo di Jenkins si inserisce nell’iniziativa Bridge2AI, con piani futuri mirati a sviluppare ulteriormente l’IA su dataset più ampi e diversificati, per far sì che la voce diventi uno strumento pratico nella prevenzione dei tumori.