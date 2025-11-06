IA e Paternità: Il Futuro della Fecondazione Assistita a Hong Kong

Nelle tecniche di riproduzione assistita, la qualità degli spermatozoi è un elemento fondamentale. Anche se i parametri sembrano normali, il successo della fecondazione in vitro (FIV) o dell’iniezione intracitoplasmatica (ICSI) può non verificarsi.

Recentemente, grazie all’intelligenza artificiale (IA), si è aperta una nuova possibilità in questo ambito. Presso l’Università di Hong Kong, è stato sviluppato un modello che identifica gli spermatozoi con la maggiore potenzialità di fertilizzazione, basandosi sulla loro capacità di legarsi all’ovocita. Questo modello ha dimostrato un’accuratezza clinica superiore al 96%.

Tradizionalmente, la valutazione della fertilità maschile si basa su parametri come concentrazione, motilità e morfologia degli spermatozoi. Tuttavia, questa selezione “manuale” è molto soggettiva e variabile, il che porta spesso a tassi di fertilizzazione insoddisfacenti, con solo una piccola percentuale degli spermatozoi effettivamente in grado di fecondare.

Il nuovo sistema sviluppato dalla HKUMed analizza gli spermatozoi in relazione alla loro interazione con l’ovocita, valutando la capacità di legarsi alla zona pellucida. L’IA, addestrata con migliaia di immagini, identifica spermatozoi con caratteristiche morfologiche favorevoli e stima il rischio di fertilizzazione.

Questo approccio automatizza la selezione, riducendo gli errori e migliorando la predizione del successo. Sebbene ci siano considerazioni etiche e la necessità di validazioni più estese, l’IA ha il potenziale di rivoluzionare la fecondazione assistita. Alcune startup stanno già esplorando l’applicazione di questi metodi in campo clinico, aprendo la strada a un futuro promettente anche in Europa e Italia.