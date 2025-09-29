16.1 C
IA e Innovazione Manageriale in Italia: Guida Pratica Aziendale

Da StraNotizie
L’uso dell’intelligenza artificiale (IA) nelle aziende è diventato sempre più comune, in particolare tra i manager, che devono comprendere sia le opportunità che i rischi legati a questa tecnologia. L’adozione efficace dell’IA richiede una leadership consapevole e una strategia chiara.

Yellow Tech, una startup italiana specializzata in formazione sull’IA generativa, propone un modello chiamato Yellow Matrix per integrare l’IA in azienda attraverso quattro fasi.

Il primo passo è stabilire regole chiare per l’uso degli strumenti di IA. Senza linee guida, i dipendenti tendono a operare in modo autonomo e spesso preferiscono non dichiarare l’uso di strumenti come ChatGPT, creando una situazione di “adozione ombra”. È importante, quindi, incoraggiare l’uso di queste tecnologie definendo politiche che specificano gli strumenti e le modalità di utilizzo consentiti.

La seconda fase punta a rendere l’IA parte integrante della quotidianità lavorativa dei dipendenti. È fondamentale formare il personale attraverso corsi brevi e creare comunità interne dove i “pionieri” condividono esperienze e tecniche, migliorando così la produttività.

La terza fase valorizza i power user, ovvero dipendenti esperti che sviluppano automazioni IA per esigenze specifiche, creando soluzioni personalizzate che migliorano efficienza e analisi.

Infine, nella quarta fase, si attua una trasformazione globale dell’azienda grazie a progetti supportati dal top management, integrando l’IA nei sistemi aziendali. Questo richiede risorse, competenze e governance dei dati, ma i vantaggi sono significativi. Le organizzazioni devono affrontare la sfida di apprendimento che l’IA comporta, avviando un percorso evolutivo.

