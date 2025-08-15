IA e catena di approvvigionamento: la scelta degli USA

In un contesto di incertezze legate ai dazi imposti dall’amministrazione Trump, molte aziende americane stanno adottando strategie più prudenti per gestire le loro scorte. Alcuni industriali scelgono di mantenere livelli ridotti di inventario e si avvalgono dell’intelligenza artificiale per ottimizzare la gestione della catena di approvvigionamento in tempo reale.

In particolare, alla The Toro Company, un produttore di tosaerba situato in Minnesota, il direttore della catena di approvvigionamento, Kevin Carpenter, evidenzia che l’azienda opera con scorte simili a quelle del 2019, evitando le eccedenze accumulate dopo la pandemia. Il suo team utilizza strumenti di intelligenza artificiale generativa per analizzare un vasto numero di dati, come i prezzi dell’acciaio e le dichiarazioni presidenziali, per consigliare decisioni di acquisto sui componenti.

Secondo Gartner, la spesa globale per soluzioni software incorporate con intelligenza artificiale nella gestione della supply chain potrebbe aumentare significativamente, passando da 2,7 miliardi a 55 miliardi di dollari entro il 2029. Aziende come SAP, Oracle e Microsoft sono tra i leader nel settore.

La volatilità dei prezzi sta ponendo una crescente richiesta per queste tecnologie, come indicato da società di consulenza come McKinsey. Alcuni sistemi avanzati, definiti “agenti IA”, sono in grado di analizzare costantemente gli scenari commerciali e proporre strategie proattive, anche se gli esperti avvertono che l’IA non è una soluzione definitiva.

Per aziende come Konecranes, produttrice di gru portuali, l’intelligenza artificiale sta già migliorando la pianificazione logistica. Riducendo le scorte, le imprese cercano di limitare costi di finanziamento e di stoccaggio, minimizzando il rischio di obsolescenza. Secondo McKinsey, nel 2024 solo il 34% dei responsabili della catena di approvvigionamento prevedeva di mantenere scorte elevate per affrontare le incertezze, in calo rispetto al 60% del 2022. Nonostante l’IA aumenti la reattività, le decisioni strategiche restano ancora in capo agli esseri umani.