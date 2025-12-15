IA al centro della cybersecurity in Italia

Il mondo della cybersicurezza si sta preparando a una nuova evoluzione delle minacce. Elia Zaitsev, CTO di CrowdStrike, ha condiviso alcune previsioni di settore che evidenziano come l’IA sarà il perno attorno al quale dovranno ruotare le future strategie di cybersecurity, sia come alleata che come potenziale minaccia e punto d’accesso.

Gli esperti di sicurezza dovranno fare particolarmente attenzione alla prompt injection, ovvero l’inserimento di istruzioni nascoste per bypassare le misure di sicurezza, dirottare gli agenti, rubare dati e manipolare i modelli. Ciò trasforma il livello di interazione dell’intelligenza artificiale nella nuova superficie di attacco e fa dei prompt un nuovo malware.

Nel 2026, sarà necessario prevedere delle capacità di AI Detection and Response, strumenti essenziali per la cybersecurity che forniranno visibilità in tempo reale su prompt, risposte e azioni degli agenti di IA. Inoltre, ci sarà un’evoluzione dai SOC legacy a orchestratori dell’agentic SOC, un cambiamento necessario per contrastare i cyberattaccanti che incorporano l’IA nelle proprie campagne.

La diffusione degli agenti di IA richiederà anche una maggior attenzione nella gestione delle identità non umane, garantendo visibilità in tempo reale per tracciare ogni azione eseguita dall’agente. Adam Meyers, SVP Counter Adversary Operations, avverte di una potenziale esplosione di vulnerabilità zero-day guidate dall’IA, che potranno essere utilizzate per trovare bug nel codice e analizzare i crash report.

I cyberattaccanti più esperti stanno già usando queste capacità dell’IA per individuare più facilmente e velocemente le vulnerabilità dei software, utilizzandole come armi. I difensori che avranno successo saranno quelli che utilizzeranno l’AI con la stessa velocità e precisione, rilevando, applicando patch e cercando proattivamente le vulnerabilità zero-day con la stessa rapidità con cui vengono identificate.