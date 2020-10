Whitney Houston, I Will Always Love You: il video della cover più famosa della carriera della cantante americana supera 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube.

I Will Always Love You nella versione di Whitney Houston supera 1 miliardo di views su YouTube. Numeri da record per la hit dell’indimenticabile cantante americana. Un brano capace di entrare ancora una volta nella storia della musica, dopo essersi già aggiudicata un Grammy e aver trascorso 14 settimane al primo posto della Billboard Hot 100. Traguardo straordinario per l’artista americana, scomparsa otto anni fa ma rimasta nel cuore di tutti noi grazie alla sua voce meravigliosa.

Whitney Houston: I Will Always Love You supera 1 miliardo di views

Il nuovo traguardo della popstar ne certifica il successo straordinario. Si tratta infatti della quarta canzone degli anni Novanta nella storia a raggiungere il miliardo di visualizzazioni sulla piattaforma streaming video più famosa del mondo.

Whitney Houston

Successo straordinario legato alla pellicola The Bodyguard, che vedeva la Houston protagonista con Kevin Costner, I Will Always Love You è la cover di un brano originariamente scritto e registrato nel 1973 da Dolly Parton. Si tratta di uno di quei casi, però, in cui la cover ha superato il successo dell’originale.

Le canzoni da record su YouTube

Non si tratta del primo brano capace di raggiungere questo straordinario traguardo, ovviamente. La gran parte dei pezzi che ci sono riusciti sono più recenti, hit e tormentoni degli anni Duemila. Ma anche qualche brano storico ha già raggiunto tale successo, come ad esempio Bohemian Rhapsody, prima canzone degli anni Settanta a superare il miliardo di views.

Per quanto riguarda gli anni Novanta, davanti a I Will Always Love You ci sono solo November Rain dei Guns N’ Roses (quasi un miliardo e mezzo), Smells Like Teen Spirit dei Nirvana (un miliardo e 140 milioni) e Zombie dei Cranberries (un miliardo e 50 milioni).

Di seguito il video ufficiale: