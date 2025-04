I Volenterosi Pro-Ucraina: Le Mosse di Trump

A Bruxelles si svolgono la prima ministeriale della Coalizione dei Volenterosi e la riunione del gruppo Ramstein. Otto Lanzavecchia riporta dal quartier generale NATO, mentre Alessandro Politi e Gabriele Natalizia analizzano il ruolo dell’Europa, l’assenza degli USA e la nuova postura italiana in preparazione al vertice tra Meloni e Trump. Per approfondire, è possibile iscriversi e seguire “Eurofocus” su diverse piattaforme come YouTube, Spotify e Apple Podcasts, rimanendo aggiornati con gli estratti audio dell’archivio audiovisivi Adnkronos e la musica di Machiavelli Music.