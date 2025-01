I virus come prede: nuove frontiere dell’ecologia microscopica

I virus, tradizionalmente visti come agenti patogeni, possono avere un ruolo ecologico sorprendente. Uno studio recente ha rivelato che alcuni microorganismi, come i ciliati Halteria, non solo coesistono con i virus, ma li consumano come fonte di nutrimento. Questo studio, pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, ha osservato in particolare i Chlorovirus, che infettano alghe in ambienti d’acqua dolce e potrebbero rappresentare una risorsa alimentare.

I ricercatori, guidati da John DeLong dell’Università del Nebraska-Lincoln, hanno effettuato esperimenti introducendo Chlorovirus in gocce d’acqua, scoprendo che i ciliati Halteria crescevano e si riproducevano nutrendosi esclusivamente di questi virus. Questa scoperta suggerisce che il consumo di virus da parte dei microbi potrebbe avvenire su larga scala, cambiando la visione tradizionale che li considera solo distruttori di cellule. Halteria, ad esempio, può ingerire fino a un milione di virus al giorno, il che implica che gli ecosistemi acquatici potrebbero beneficiare di questa interazione.

L’assorbimento dei virus potrebbe influenzare dinamiche ecologiche e climatiche, facilitando il movimento di carbonio e nutrienti all’interno della catena alimentare. Inoltre, l’idea di virus come potenziali prede suscita interesse anche nel campo medico, suggerendo possibilità per sviluppare strategie innovative contro virus patogeni. Infine, i virus non sono solo fonte di nutrimento, ma agiscono anche come regolatori delle popolazioni microbiche, contribuendo all’equilibrio ecologico e influenzando l’evoluzione, come dimostrano i resti virali presenti nel genoma umano.