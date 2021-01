Ieri sera per ovvie ragioni non ho potuto vedere la puntata speciale del Grande Fratello Vip dedicata a Capodanno (c’era la serata evento Ciao 2020 Io Esco con l’annuncio dei vincitori dei Biccy Awards 2020), per questo motivo molti video li ho recuperati nella giornata di oggi, fra un sorso di spumante ed un morso di panettone avanzato dalla sera prima.

Fra i tanti video che ho recuperato c’è anche quello in cui Alfonso Signorini, per celebrare l’arrivo del nuovo anno, ricorda le celebrità che sono morte nel 2020. Da Sean Connery a Stefano D’Orazio dei Pooh, passando per Gigi Proietti e Diego Armando Maradona fino a Paolo Rossi.

Tutti e cinque sono scomparsi negli ultimi mesi ed i vip, ad eccezione della morte di Maradona, non erano a conoscenza degli altri decessi. Per questo motivo allo scoprire di Paolo Rossi, Maria Teresa Ruta – che lo conosceva – è crollata in lacrime.

Maria Teresa Ruta in lacrime: “Conoscevo Paolo Rossi”

Una reazione scontata, dato che Maria Teresa conosceva Paolo Rossi, come confessato poco dopo.

“La prima intervista della mia carriera me l’ha data Paolo Rossi. Aveva appena vinto i mondiali. Non sapevo come diventare una giornalista, lo desideravo tanto, ma non mi facevano entrare nei ritiri né da nessuna parte. Paolo era sposato con Simonetta, era appena nato suo figlio. Mi appostai sotto casa sua e aspettai che lui uscisse. Poi ho suonato alla porta e ho parlato con Simonetta che mi ha detto: ‘Che problema c’è? Vieni più tardi e fai la tua prima intervista a Paolo‘.”