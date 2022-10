I vipponi fanno gossip alle spalle di Elenoire Ferruzzi: “Ha le ciglia attaccate con l’Attack” / “Insicura e gelosa”

Elenoire Ferruzzi durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha accusato Nikita Pelizon di buttarsi su tutti gli uomini della Casa che le piacciono. Questo perché si sarebbe avvicinata prima a Luca Salatino e poi a Daniele Dal Moro, entrambi sue crush. Un’accusa un po’ infantile che è stata commentata dai vipponi anche al termine della puntata.

“Io mi metto nei suoi panni ed Elenoire non ha avuto tanti uomini, ha un po’ di carenza di sentimenti, sotto quell’aspetto è stata sfortunata” – ha dichiarato Alberto De Pisis – “In questa casa non è arrivata con l’intento di trovarsi qualcuno, ma alla fine stando qua dentro ci si affeziona. Con Luca le è andata male e ora con Daniele vede in Nikita un’avversaria. Quando nella vita hai ricevuto tante porte chiuse alla fine è normale se diventi gelosa dei tuoi affetti”.