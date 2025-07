I vip italiani abbracciano il trend delle bevande NoLo

Negli ultimi anni, il mondo delle bevande ha assistito a un cambiamento sorprendente: l’emergere delle opzioni NoLo, ovvero senza alcol o a bassa gradazione. Questa tendenza, già popolare all’estero grazie a star come Bella Hadid e Katy Perry, sta conquistando anche l’Italia, dove diversi volti noti hanno iniziato a promuovere alternative analcoliche.

Tra i protagonisti di questa nuova era c’è Luca Argentero, attore di successo che ha co-fondato “Mea”, una birra artigianale completamente analcolica. Argentero non è solo un testimonial, ma un partner attivo nella sua creazione, con l’obiettivo di offrire un prodotto di qualità. Precedentemente, ha lanciato anche “Sodamore”, una soda frizzante naturale.

Anche Francesco Facchinetti non è da meno: l’ex DJ è socio di una start-up dedicata alle bevande analcoliche pensate per i giovani, caratterizzate da ingredienti naturali e assenza di zuccheri raffinati. I suoi prodotti, ancora in fase di lancio, mirano a sostituire i tradizionali cocktail e energy drink.

Fedez e Lazza hanno recentemente presentato “BOEM”, un hard seltzer artigianale a bassa gradazione, cercando di attrarre un pubblico giovane e dinamico. Anche lo chef Damiano Carrara è coinvolto nel settore, progettando un aperitivo analcolico botanico in collaborazione con un’azienda agricola toscana.

Il crescente interesse per le bevande NoLo, specialmente tra under 35 e Gen Z, si accompagna a un’attenzione sempre maggiore al benessere e alla sostenibilità. In Italia, giovane e adulti si stanno scoprendo sempre più attratti da queste scelte di consumo responsabili, contribuendo a una nuova moda che potrebbe trasformare l’aperitivo in un momento accessibile a tutti.