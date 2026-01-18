I Violini Tropicali del Brasile a Firenze

Il complesso di giovani violinisti The Brazilian Tropical Violins, proveniente da Rio de Janeiro, è stato creato e diretto da Suray Soren, violinista dell’Orchestra Sinfonica del Teatro Municipale di Rio. Lo scopo del gruppo è promuovere la musica brasiliana in Europa.

I The Brazilian Tropical Violins si esibiranno a Firenze, nella Sala Vanni, all’interno del complesso monumentale della Basilica di Santa Maria del Carmine, in un concerto organizzato in collaborazione con il Quartiere 1 e il Quartiere 5 di Firenze, la Casa do Brasil em Florenca e l’Associazione Piazza San Donato.

Il concerto avrà inizio alle ore 17.00 e l’ingresso sarà gratuito. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://www.comune.firenze.it.

