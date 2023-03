i vincitori per i premi musicali

I vincitori dei premi Oscar 2023 nelle categorie musicali: niente da fare per Rihanna e Lady Gaga, il successo va a Naatu Naatu.

Sfugge a Rihanna la grande occasione per la sua carriera: la sua Lift Me Up, canzone inserita nella colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever, non è riuscita a vincere l’Oscar per la miglior canzone originale. A beffarla non è stata però Lady Gaga, peraltro in passato già in grado di vincere la statuetta. Stavolta il successo è andato a un outsider, e non senza merito.

Oscar 2023: chi ha vinto nella categoria Miglior canzone originale

Nella serata del grande trionfo di Everything, Everywhere, All at Once, pellicola che si è portata a casa ben sette statuette, tra cui quella per miglior film, miglior regista e per i migliori attori protagonisti, a trionfare nelle categorie musicali sono state altre pellicole, che si sono “accontentate” delle briciole. Ad esempio, il premio per la Miglior canzone originale è andato a un pezzo in parte inaspettato.

Rihanna

Il successo, che molti davano già per conquistato da Rihanna, e che qualcuno avrebbe voluto assegnare a Lady Gaga per la sua Hold My Hand, è andato a Naatu Naatu, brano di M. M. Keervani, con testo di Chandrabose, per il film RRR. Un grande riconoscimento per il compositore indiano, che ha “cantato” il suo discorso invece di parlare.

Gli altri premi musicali

Niente da fare per Rihanna e Gaga. In un certo senso, quest’ultima si è però potuta consolare. Top Gun: Maverick ha infatti portato a casa una statuetta, anche se solo per il miglior sonoro, che una categoria prettamente musicale non è. Ad ogni modo l’artista di origini italiane le sue soddisfazioni se l’è prese, essendo stata protagonista della performance più chiacchierata, sul palco in jeans e struccata.

Rientra invece nell’ambito dei premi musicali quello per la Miglior colonna sonora originale, andato a Voker Bertelmann, compositore e pianista tedesco che ha scritto le musiche per Niente di nuovo sul fronte occidentale.