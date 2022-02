Brit Awards 2022, i vincitori: da Adele a Ed Sheeran e Dua Lipa, tutti i cantanti premiati nella manifestazione più importante del Regno Unito.

Grande successo per Adele, Ed Sheeran e Dua Lipa, piccola delusione per i Maneskin. Si sono tenuti nella serata dell’8 febbraio 2022 i Brit Awards 2022. La più importante manifestazione musicale britannica si è svolta alla O2 Arena di Londra, con la conduzione di Mo Gilligan. Grande protagonista della serata è stata Adele. La popstar, reduce dal successo dell’album 30, ha conquistato ben tre premi. Non ci sono stati invece riconoscimenti per Damiano e compagni, che erano in nomination per l’International Song of the Year. Scopriamo insieme tutti i vincitori.

Brit Awards 2022: le performance della serata

Un grande show, oltre che l’occasione per celebrare il meglio della musica dell’anno terminato da pochi giorni. Sul palco della O2 Arena si sono infatti alternati grandissimi ospiti del mondo della musica, come David Guetta, Ronnie Wood dei Rolling Stones e Liam Gallagher, ma anche star del cinema come Courtney Cox, indimenticabile Monica di Friends.

Dua Lipa

Non è mancata Adele, che ha presentato dal vivo la sua I Drink Wine, mentre Ed Sheeran si è esibito con due brani del suo ultimo album, Equals, con la collaborazione di una grande band, i Bring Me the Horizon.

I vincitori dei Brit Awards 2022

Questi tutti i premi consegnati durante la serata di grande musica:

British Artist of the Year

Adele

British Album of the Year

30 di Adele

British Song of the Year

Easy on Me di Adele

Songwriter of the Year

Ed Sheeran

Best International Song of the Year

Good 4 U di Olivia Rodrigo

Best Pop/R&B Act

Dua Lipa

Alternative/Rock Act

Sam Fender

Best Dance Act

Becky Hill

Group of the Year

Wolf Alice

International Artist of the Year

Billie Eilish

Best New Artist

Little Simz

Best British Hip Hop/Rap/Grime Act

Dave

Rising Star

Holly Humbestone

International Group of the Year

Silk Sonic