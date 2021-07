I vigili urbani sequestrano il pallone a un bimbo di 9 anni che giocava ai giardinetti dove non era consentito e il vicesindaco glielo riporta a casa, con tanto di ramanzina: “Il sequestro è stato giusto ma un po’ forzato, ho spiegato al bimbo perché sbagliava e tutto è finito bene”.

La storia arriva da Sommariva del Bosco, nel Cuneese. Alcuni giorni fa il bimbo di 9 anni era con un gruppo di amici ai giardinetti di piazza Umberto I, quelli più vicini alle loro abitazioni e quindi i più frequentati. Stavano giocando a calcio con un pallone di cuoio, nonostante in quell’area non fosse possibile come indicato dai cartelli all’ingresso.

Così alcuni genitori dei bimbi più piccoli si sono lamentati e avrebbero avvertito i “civich”. Quando gli agenti sono arrivati, si sono accorti che il gruppetto era già stato ammonito in passato e nonostante questo era tornato per giocare così hanno deciso per sequestrare il pallone al bambino: sarebbe dovuto passare il giorno successivo al comando, accompagnato dai genitori, per riprenderlo senza rischiare multe o provvedimenti.

Tra gli altri genitori presenti, qualcuno ha raccontato la vicenda sui social, dicendo come il bambino “un po’ perché gli hanno preso la palla, un po’ perché intimorito dalla prospettiva di andare a casa e raccontare tutto ai genitori, è scoppiato a piangere”. Un commento che ha suscitato l’indignazione di molti, soprattutto mamme, e le critiche di chi ha ribadito che il vandalismo è altro e che i ragazzini devono avere posti per giocare.

Così della vicenda è venuto a conoscenza il vicesindaco del paese, Marco Pedussia, sindaco vicario, che ha deciso di intervenire personalmente. Dopo aver finito il turno da volontario all’hub vaccinale, ha preso il pallone di cuoio, “il preferito del bambino” ed è andato a casa sua, per ridarglielo ma non senza spiegargli perché avesse sbagliato.

“Ho voluto dare un segnale, così che l’episodio non fosse inutile – spiega il vicesindaco -. C’è un regolamento che prevede che in quelle aree non si può giocare, si rischia di far male ai bimbi più piccoli e poi ci sono altri spazi in paese per farlo. Ma per quanto i vigili abbiano fatto quel che dovevano, forse il sequestro era un po’ forzato, anche chiedere ai genitori in un momento come questo di trovare del tempo per andare al comando è impegnativo, per questo sono andato dalla famiglia per dare il pallone ma anche per ammonirlo. E credo sia servito, da allora non ci sono stati più problemi. A volte – conclude – basta poco perché tutto finisca per il meglio”.