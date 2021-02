Qualche settimana fa, Stefania Sperandio, caporedattrice del sito specializzato Spaziogames, è stata attaccata da alcuni lettori in quanto donna. La giornalista Fabrizia Malgieri ha scritto un lungo editoriale su Gamereactor intitolato: “I videogiochi? Non è (ancora) un mondo per donne”. Kurolily, pseudonimo di Sara Stefanizzi, una delle twitcher più apprezzate e seguite d’Italia, ha letto la risposta di Sperandio durante una live, sul suo canale. E ha parlato apertamente con il suo pubblico. C’è un problema, ha detto: ed è un problema che non va ignorato.

I videogiochi, per Stefanizzi, sono sempre stati una parte importante della sua vita. “Ho cominciato a videogiocare quando avevo circa 7 anni”, racconta. “Ricordo che da piccola passavo i pomeriggi con gli altri bambini della mia strada: ci prestavamo i videogiochi e giocavamo insieme, senza nessuna differenza. I miei genitori mi hanno regalato il mio primo computer a 9 anni. Per averlo, mi sono impegnata al massimo a scuola. Ho avuto ottimo in tutte le materie”.

A che cosa giocava?

“A Monkey Island e Age of Empire II, principalmente. Mia zia era un’appassionata di avventure grafiche. E avevo un vicino di casa, più grande di me, che mi prestava un sacco di giochi”.

Quando ha deciso di dedicarsi completamente al suo canale Twitch?

“Quattro anni fa. Ho videogiocato per tutta la vita. Ad aprile, saranno otto anni di streaming. All’inizio, facevo un altro lavoro. Facevo la commessa in un negozio di videogiochi. Poi, quando i guadagni sono diventati più o meno regolari e ho capito di potercela fare, ho deciso di provarci”.

Come sta andando?

“Non c’è solo Twitch: c’è un mondo intero. Io lavoro anche con Ford. Sono il capitano di una squadra di esports, i Fordzilla. E ho presentato con Daniele Bossari un programma televisivo legato ai videogiochi, House of Esports”.

I videogiochi continuano ad essere duramente criticati da una parte dell’opinione pubblica.

“Secondo me, è un problema generazionale. Chi è cresciuto con i videogiochi, videogiocando, li ha sempre visti come una cosa normale. Si tratta di una passione. Per alcuni non lo è. E c’entra l’ignoranza”

In che senso?

“Ci sono ancora molti pregiudizi. I videogiochi sono anche prodotti artistici, indipendenti; sono storie ed esperienze ricche di emozioni, che possono toccare nel profondo le persone. Il cinema porta alla violenza? I libri portano alla violenza? Sono storie. Sono fatte di immaginazione, di parole, di immagini: non spingono alla violenza”.

E i videogiochi?

“I videogiochi sono di tutti. Sono una passione. Perché relegarla a determinate categorie? Perché parlare di sesso? I videogiochi riescono a fare del bene perché portano alla condivisione”.

Dove nasce il problema?

“In parte viene dalle stesse case di produzione. In passato, i videogiochi sono stati visti e raccontati come una cosa per maschi”.

In questo mondo, però, resiste un certo sessismo.

“C’è ancora quest’idea distorta: una donna non può occupare una certa posizione per meriti, ma solo perché è andata a letto con qualcuno. Non è solo un problema del mondo dei videogiochi, questo: è un problema generale, di tutti”.

Qual è la sua esperienza?

“Ci sono quelli che ti criticano, che ti accusano – letteralmente – di essere carina, e che ti sottovalutano. E poi ci sono i casi di catcalling: ragazzi che ti chiedono di uscire, che ti fanno la corte, che vedono Twitch come un sito di incontri”.

E non lo è.

“Esiste una linea abbastanza sottile, e molte persone continuano ad ignorarla. Alcuni ragazzi, quando vedono una ragazza giocare ai videogiochi, si convincono di aver trovato la donna della loro vita. E diventano insistenti, ripetitivi, eccessivi”.

È difficile resistere ogni giorno a questo tipo di atteggiamenti?

“Sicuramente non è facile. Molte ragazze hanno smesso di fare streaming proprio per questo. Io ho provato a insistere all’inizio, e adesso sto raccogliendo i primi frutti. La mia community è diventata una zona sicura. Chi mi segue mi conosce e ha le mie stesse passioni”.

Qual è la situazione di Twitch, c’è una divisione tra creativi?

“Personalmente faccio parte di gruppi misti. Non ci sono solo ragazzi o solo ragazze su Twitch. Collaboriamo insieme. Ogni tanto, per esempio, mi capita di partecipare alle live di Dario Moccia, Il pub dell’amico: spesso ci sono molti uomini, ma ultimamente ci sono anche donne”.

Dove finisce il suo lavoro e inizia la sua vita privata?

“Condividiamo tanto di noi online. Alcune persone ci vedono come degli amici, come una parte importante delle loro vite. A volte sì: capita di incontrarsi e di conoscersi. Ma sono eccezioni”.

E i suoi colleghi su Twitch? Come sono?

“Alcuni sono casi estremi, volutamente e intenzionalmente sessisti. Altri colleghi, invece, lo fanno senza pensarci. E torniamo sempre allo stesso discorso: l’educazione delle persone”.

E torniamo anche ai videogiochi.

“Per me, sono emozioni. Sono vere e proprie esperienze. Li vivo fino in fondo. Non ho freni. Spesso mi capita di piangere in diretta. Finisco quasi per dimenticarmi della telecamera. Quando gioco, gioco con altre persone, come quando ero bambina: siamo nella mia stanza, davanti allo stesso schermo e viviamo la stessa cosa. Ma i videogiochi sono anche competizione”.

Da dove parte il cambiamento?

“Da noi. Dai ragazzi, e anche dalle ragazze. Dobbiamo insistere. Dobbiamo combattere le differenze. Dobbiamo andare avanti. Per risolvere un problema, bisogna affrontarlo, bisogna parlarne”.