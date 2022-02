Sanremo 2022: i video ufficiali delle venticinque canzoni in gara in questa 72esima edizione del Festival.

Sanremo 2022 è iniziato con ‘il botto’. L’Amadeus-ter si conferma un Festival pieno di ritmo, più veloce rispetto alle scorse edizioni e con tante canzoni radiofoniche, pronte ad accompagnarci nei prossimi mesi. I favoriti si sono confermati tali, anche se non è mancata qualche delusione per i fan, comunque impegnati a seguire la kermesse anche dal punto di vista fantasanremese. Ma come sono i video ufficiali delle canzoni in gara? Guardiamoli insieme.

Dargen D’Amico

Sanremo 2022: i video ufficiali

Favoritissimi in questa edizione insieme a Elisa, Mahmood e Blanco hanno fatto esplodere il mondo del web con la loro prima apparizione a Sanremo. Brividi è una ballata capace di conquistare tutti, anche i più scettici, e la loro prima performance ha mostrato un feeling davvero straordinario. Di seguito il video ufficale, diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco.tv:

Coreografia, ritmo, fiati, carisma. Ciao ciao è la perfetta canzone per l’Eurovision, e ha conquistato fin dalla prima esibizione sia il pubblico che la critica. La Rappresentante di Lista si riconferma un fenomeno pronto a esplodere da un momento all’altro. Che possa essere proprio la formazione sicula la rivelazione di questa kermesse? Di seguito il video diretto da Simone Rovellini:

Dargen D’Amico a sorpresa ha fatto impazzire la critica, piazzandosi dopo la prima esibizione addirittura sul podio. Un grande exploit per il rapper, che conta di crescere ancora di più col passare delle serate. Questo il video ufficiale della sua Dove si balla, prodotto da Colomovie:

C’è poi Gianni Morandi, uno degli artisti più attesi di quest’edizione di Sanremo. La sua Apri tutte le porte, firmata da un grande nome come Jovanotti, è forse la canzone più orecchiabile del lotto, irresistibile nel suo ritornello, pronta a dominare soprattutto in radio. Il video è diretto da Leandro Manuel Emede:

Siamo ancora in attesa del video ufficiale di Lettera di là dal mare di Massimo Ranieri, mentre è già online quello di Ti amo non lo so dire di Noemi, prodotto da Borotalco.tv e diretto da Cristiano Pedrocco:

Anche il cantautore più amato dai giocatori del FantaSanremo, Michele Bravi, ha rilasciato subito il video ufficiale della sua Inverno dei fiori. Una clip girata dallo stesso artista umbro insieme a Roberto Chierici. Gustiamocelo insieme:

Non ha registrato il successo che ci si sarebbe attesi da un artista tanto amato, ma Rkomi punta a scalare altre classifiche più che quella di Sanremo. Non a caso il video della sua Insuperabile vanta la regia di nomi importantissimi, gli YouNuts!:

Niente video ufficiale per il momento per Domenica, la nuova canzone di Achille Lauro, che si affida però a un Visual Art video ufficiale:

Fabrizio Conte firma invece la clip ufficiale di Miele, video della canzone di Giusy Ferreri, prodotto da Borotalco.tv. La cantante siciliana non ha fatto scalpore al Festival, ma è riuscita comunque a entrare nel cuore dei fan:

Restiamo ancora in attesa anche del video di Yuman, il vincitore di Sanremo Giovani, mentre è già online quello di Duecentomila ore, la canzone cantata da Ana Mena, diretto da Mauro Russo e prodotto da Borotalco.tv: