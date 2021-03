I video ufficiali delle canzoni in gara a Sanremo 2021: ecco le clip dei brani protagonisti della 71esima edizione del Festival.

Con il Festival di Sanremo 2021 è arrivata anche l’ora di una serie di canzoni destinate a diventare hit, o comunque a conquistare le radio, in questo 2021. Almeno fino all’arrivo delle canzoni estive. Uno dopo l’altro tutti i Campioni stanno lanciando i video ufficiali delle canzoni in gara. Guardiamoli insieme.

I video ufficiali delle canzoni di Sanremo 2021

Amadeus

La prima a esibirsi tra i Big in questa edizione del Festival è stata Arisa, che ha presentato la sua Potevi fare di più, brano scritto e musicato da un collega e amico, Gigi D’Alessio. Ecco la clip ufficiale:

Secondi a presentare la loro canzone sono stati Colapesce e Dimartino, o come si fanno chiamare ultimamente, Colapescedimartino, con la loro Musica leggerissima apprezzata dalla critica, ma meno dalla giuria demoscopica. Questo il video:

Tra gli artisti che più hanno diviso nella sua prima esibizione sul palco dell’Ariston c’è stato Aiello, accusato da molti di urlare, di non saper cantare, anche di essere un ‘tamarro’. Tuttavia, il brano in pochi lo hanno criticato, e sembra funzionare anche in studio. Ecco il video:

C’è poi l’emozionante videoclip di Chiamami per nome, il brano presentato in coppia da Francesca Michielin e Fedez. Una canzone destinata a conquistare numeri straordinari sui social e in radio, grazie anche al ritornello che s’imprime nella mente. Ecco il video:

Tra le artiste che più sono state apprezzate al Festival di Sanremo in questo suo ritorno c’è anche Noemi, che ha portato sul palco una ballata classica ed emozionante. Ecco il video di Glicine:

Tra le protagoniste meno apprezzate invece dal pubblico generalista c’è stata Madame, giovane e talentuosa, pronta comunque a sfondare a livello di streaming e non solo. Questa la clip di Voce, girata in uno stadio vuoto:

Fedez e Francesca Michielin, ph. credits Fabrizio Cestari