Le gaffe e gli imprevisti più divertenti di Sanremo 2021: i video degli incidenti che rimarranno nella memoria dopo questo Festival.

E così anche il Festival di Sanremo 2021, il più difficile e il più strano di sempre, è andato in archivio. Nonostante la sua unicità, si è portato dietro, come ogni Festival, una scia di polemiche. Ma ha anche lasciato in eredità alcune gaffe e alcuni incidenti che rimarranno indimenticabili (o quasi). Nulla di paragonabile al Bugo-gate e alla lite con Morgan, sia chiaro. Ma certo ci sono stati momenti che hanno strappato più di un sorriso. Ecco i video dei più divertenti.

Sanremo 2021: i video delle gaffe e degli imprevisti

Probabilmente l’unico avvenimento che ha rappresentato un unicum capace di eguagliare per straordinarietà quanto accaduto con Morgan e Bugo è stato quello che ha avuto per protagonista non un cantante, ma uno degli ospiti fissi: Zlatan Ibrahimovic.

Amadeus

La sua incredibile e rocambolesca avventura nella serata del giovedì, quando per raggiungere l’Ariston ha dovuto ricorrere al passaggio di un motociclista sconosciuto, che tra l’altro ha preso nell’occasione per la prima volta l’autostrada, rimarrà negli annali del Festival e nella memoria degli appassionati dello sport e dello spettacolo. Di seguito il video della sua corsa in moto:

Per quanto riguarda la pura ilarità del web, a scatenare le risate e l’entusiasmo collettivo è stata una gaffe accaduta fuori dal palco. Stiamo parlando ovviamente di quella che ha coinvolto Orietta Berti, che ha trasformato Ermal Meta in Ermal Metal e soprattutto i Maneskin in Naziskin.

Se è poi vero che ci sono stati altri momenti di panico sul palco, come la caduta dell’orecchino da 45mila euro di Elodie o la rottura della tradizione dei fiori, da Francesca Michielin e Fedez in poi portati a uomini, donne, uomini e donne e chiunque altro, uno degli errori che ha fatto più divertire è stato quello di pronuncia di Barbara Palombelli, in particolare quando ha trasformato Random in Rendom. D’altronde, anche Ama sa qualcosa di nomi sbagliati: basti ricordare l’accento sbagliato su Cazzola de Lo Stato Sociale.

Ma anche nella serata finale c’è un episodio che ha fatto sorridere tutti gli spettatori a casa. Per l’intero Festival Max Gazzè ha mostrato travestimenti diversi, ma quando nell’ultima esibizione ha indossato i panni di Superman per capitombolare in maniera abbastanza goffa sulle poltroncine vuote della prima fila nessuno ha potuto trattenere una risata.