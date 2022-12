i video dei duetti al Forum

Cesare Cremonini ed Elisa, online i duetti del Forum: ecco la loro versione di Poetica e del medley tra Io e Anna e Anche fragile.

Ti sei perso i concerti di Cesare Cremonini al Forum di Milano, gli ultimi due del suo tour nei palazzetti italiani in questo autunno? Adesso puoi cercare di rimediare. Il cantautore bolognese ha infatti reso disponibili online due dei momenti più emozionanti dei suoi straordinari concerti meneghini: quelli relativi ai duetti con Elisa. Per la prima volta la sua voce e quella della cantante di Monfalcone si sono unite per dar vita a delle esibizioni magiche, in grado di regalare fortissime emozioni a tutti i presenti.

I duetti di Elisa e Cesare Cremonini

La grande sorpresa dell’ex Lunapop per i fan del Forum, nelle date che hanno chiuso la sua tournée nei palazzetti, è stata proprio la presenza di Elisa, un’artista molto stimata, spesso sfiorata, ma con cui non aveva mai avuto l’occasione di collaborare davvero.

Cesare Cremonini ed Elisa

Invece, per due volte la loro voce al Forum si è intrecciata, dando nuova energia a uno dei successi più amati di Cremonini, Poetica, e regalando infine un medley unico la sua Io e Anna e la meravigliosa Anche fragile dell’artista friulana.

Ecco la clip della loro Poetica:

Online i video delle loro esibizioni

Due momenti unici e inimitabili, che sono stati alla fine pubblicati anche online a grande richiesta dei fan, sia di chi ha potuto vivere quelle emozioni dal vivo, sia di chi invece non era presente, ma voleva cercare di recuperare almeno qualcosa della magia delle due esibizioni.

Parlando delle sue performance con Elisa, lo stesso Cremonini è parso a dir poco emozionato: “Quello che è accaduto sul palco tra me ed Elisa è stato indimenticabile, una magia fin dal primo istante. Ci siamo permessi, fidandoci l’uno dell’altra, di usare canzoni come scenografie per la nostra performance, con il solo scopo di farci del bene“.

Di seguito il video del loro medley: