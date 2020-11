MTV Europe Music Award 2020: la lista completa dei vincitori degli EMA 2020, che hanno visto trionfare Diodato e i BTS.

Nella serata dell’8 novembre si sono tenuti gli MTV Europe Music Awards. In un anno difficile come il 2020, a causa del Covid anche gli EMA sono stati sottotono rispetto al passato, ma lo spettacolo non è comunque mancato. L’evento musicale si è tenuta da remoto, condotta dalle Little Mix. Tra gli artisti che si sono esibiti sul palco, in collegamento, ci sono stati Maluma, Sam Smith, Zara Larsson, Doja Cat, Yungblud, Karol G, Alicia Keys, DaBaby e altri ancora. Scopriamo insieme tutti i vincitori.

MTV Europe Music Awards 2020: il Best Italian Act

Tra i più premiati ci sono stati Lady Gaga e i BTS, mentre per quanto riguarda l’Italia il premio più atteso, il Best Italian Act, è andato a Diodato, che ha superato la concorrenza agguerrita di Elettra Lamborghini, Irama, Levante e Random. Un ennesimo traguardo raggiunto per il cantautore tarantino, che quest’anno ha raccolto tutto ciò che una carriera più regalare a un artista italiano.