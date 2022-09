"I vecchi non devono votare", bufera social su Giulia Torelli – Video

“Ho una cosa da dire, la devo dire: perché i vecchi hanno diritto di voto? Perché?”. Sono le domande che l’influencer Giulia Torelli si pone nelle sue storie su Instagram dopo le elezioni politiche 2022, che hanno decretato il trionfo del centrodestra guidato da Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni.

Torelli, che ha oltre 200mila follower con il suo profilo, si distingue per una riflessione articolata: “Lo hanno già esercitato nella loro lunga, lunghissima vita: basta, basta votare. Non sanno niente, non hanno idea. Quello che sanno, lo vedono al tg. Non hanno idea, non sanno nemmeno loro costa stanno facendo e poi succedono queste cose. I vecchi non devono fare niente, tantomeno votare. In casa devono stare, fermi, completamente immobili”. L’analisi approfondita prosegue: “Completamente rincoglioniti, in giro con le mascherine sulla bocca… sono passati 3 anni… Cos’è che non è chiaro ancora? Che non serve a niente non tenerla sul naso… Eppure vivi, attaccati alla vita…”. I concetti espressi dalla creator digitale rimbalzano su Twitter proiettando Torelli nelle tendenze, grazie anche all’attenzione dedicata al monologo da parte di Selvaggia Lucarelli: “La sinistra milanese (Giulia Torelli, amata da moda e riviste patinate, professione “riordino armadi”), scrive la giornalista rilanciando il video.