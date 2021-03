Milano. Difficile credere, oggi, qui in Europa, in Italia e in Lombardia che gli Stati Uniti festeggeranno Independence Day il 4 luglio potendo stare finalmente insieme poiché l’immunità di gregge sarà vicina. Come ha annunciato giovedì 11 marzo il presidente americano Joseph Biden. Proprio nei giorni in cui il vecchio continente toccava inesorabilmente con mano il fallimento. E quando oggi, partecipando al summit dell’Unione Europea, Biden tenderà una mano piena di fialette ai 27, ci piaccia o no, tireremo tutti un sospiro di sollievo. Non è la prima volta, dai camion pieni di penicillina che hanno salvato l’Italia nel dopoguerra a tutte, ma proprio tutte, le medicine che hanno permesso di curare i peggiori killer del nostro mondo: quando siamo malati dobbiamo ringraziare gli americani. Perché?

Non staremo qui a ripercorrere la storia dell’industria farmaceutica e la capacità degli americani di trasformare la scienza biomedica in prodotto standardizzato spendibile in ospedale come a Wall Street (anche se è da lì che bisgna partire). Ci limitiamo alla nostra tragedia contemporanea. Battere Covid. Loro ci sono riusciti, noi no. E, per capire perché, bisogna tenere i fili di tre storie diverse: i finanziamenti che vanno di pari passo coi risultati della ricerca biomedica, la capacità di formare parnership tra governo e aziende farmaceutiche con un unico e condiviso fine: fare in fretta, la legittimità politica di affrontare la campagna vaccinale militarmente, senza manfrine locali o barocchismi (aspetto, questo che ha reso possible anche il successo della Gran Bretagna).

Partiamo dai brevetti che appartengono a chi finanzia la ricerca. Ad esempio, il brevetto del vaccino Moderna appartiene al governo federale che lo ha interamente finanziato. Ma anche gli altri hanno beneficiato di enormi fondi federali. Oggi Il New England Journal of Medicine, la Bibbia della medicina americana, scrive che a far data 1 gennaio 2021, ovvero 10 mesi dopo l’inizio della pandemia, negli Stati Uniti erano in corso oltre 4000 sperimentazioni di medicinali contro Covid, di cui 1500 su potenziali vaccini. Un’enormità anche per gli standard americani. Il tutto alimentato con una base di 10 miliardi di dollari, già dal maggio scorso. Con questa potenza di tiro difficile fallire? Certo, ma non del tutto. Perché, a ben guardare, i successi rapidi sono venuti da aziende che avevano una struttura di ricerca sui vaccini fortissima (Pfizer, per esempio, aveva già in commercio il vaccino contro la polmonte), da start up all’avangardia su tecnologie di punta come quella dellRna. Insomma, tutto un know how che non si inventa dal giorno alla notte, o te lo sei costruito nei decenni o non ce l’hai. E per costruirlo servono soldi.

Ma anche avere un know how e dei prodotti che poi atterrano sui tavoli polverosi dell’Ema non serve a gran ché. La chiave della rapidità americana sta in una caratteristica tipica dell FDA, il loro ente regolatorio: sedersi al tavolo delle aziende e scrivere insieme i protocolli, di modo da avere speimentazioni fatte come la FDA comada e quindi accelerare gli iter registrativi. L’Ema non lo fa chiamando in causa la sparazione dei tavoli: sedersi a contrattare con le aziende le sperimentazioni potrebbe sembrare un inciucio. Ma forse pesa più il fatto che in Europa non ci sono aziende forti e innovative che hanno bisogno di registrare in fretta. O forse, ancora una volta, barocchismi e burcrazie rallentano. Risultato: ritardi di settimane che si traducono in un ritardo moltiplicato. Le aziende, in attesa che l’Ema spolveri i fascicoli, scorrazzano su altri mercati. Come Wall Street comanda.

Infine, la capacità militare di vaccinare la gente. Quella gli americani la condividono con gli inglesi; in Europa e soprattutto in Italia semplicemente non c’è. Ma, non c’è, o almeno non c’è stata, nemmeno la lucidità di cogliere il pericolo. La UE ha voluto risparmiare sui vaccini. Perché, come ha detto al New York Times Sandra Gallina, uno dei negoziatori europei sui vaccini Covid: “Qui stiamo parlando del denaro dei contribuenti”. Come se ogni giorno di lockdown non parlasse del denaro dei contribuent. Forse, qui stiamo, invece, parlando di lucidità di valutazione. I burocrati di Bruxelles sono così lontani dalla realtà che non si sono resi conto del pericolo, si sono baloccati trattando sul prezzo pensando così di fare i furbi e i puri, mentre le aziende non sono pure ma molto più furbe. Se Bruxelles paga poco, loro vendono altrove. Sapendo bene che, la medesima mancanza di lucidità, avrebbe paralizzato, come poi è accaduto, ogni decisione a muso duro necessaria per riportare Big Pharma sulla retta via.

Così, oggi come sempre, eccoci a bussare alla porta degli americani. Con l’anima dolente di Eduardo che nella sua “Napoli milonaria” afferrava la penicillina degli americani, passata attraverso nefandezze e commerci. Anche questa volta “Ha da passà ‘a nuttata”. La notte del Covid passerà. Speriamo di ricordarcene.