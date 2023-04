I vaccini anti-Covid hanno salvato oltre 1 milione di vite in Europa

I vaccini contro Covid-19 hanno salvato almeno 1.004.927 vite in Europa, tra dicembre 2020 e marzo 2023. Lo ha stimato una nuova ricerca presentata al Congresso europeo di microbiologia clinica e malattie infettive (ECCMID) in corso a Copenaghen, in Danimarca. La stragrande maggioranza delle vite salvate, il 96%, erano individui di 60 anni d’età o più. In questa fascia di età più avanzata, il primo richiamo ha salvato il 64% delle vite salvate.

Oltre la metà delle vite salvate fanno riferimento all’ondata di Omicron

Complessivamente si stima che i vaccini abbiano salvato il maggior numero di vite durante l’ondata di Omicron, in tutti i gruppi di età e in tutti i paesi, con almeno 568.064 decessi evitati. Questo rappresenta oltre la metà (57%) delle vite salvate. Lo studio non ha considerato gli effetti indiretti delle vaccinazioni, le diverse capacità sanitarie tra i paesi e gli interventi non farmaceutici. «Dalla nostra ricerca vediamo il gran numero di vite salvate dai vaccini Covid-19 in tutta Europa durante la pandemia», afferma Richard Pebody, capo del team della divisione Agenti patogeni ad alta minaccia presso l’OMS/Europa. «Tuttavia, troppe persone appartenenti a gruppi vulnerabili nella regione europea dell’OMS – aggiunge – rimangono non vaccinate o parzialmente vaccinate. Invitiamo le persone idonee e che non hanno ancora assunto il vaccino a farlo».

Le vite salvate dai vaccini potrebbero essere molte di più

Il conteggio delle vite salvate tiene conto solo delle morti per Covid direttamente evitate e non, ad esempio, dell’impatto sui sistemi sanitari duramente colpiti da successive ondate pandemiche, né dei rischi legati ad altre patologie croniche e al Long Covid. Dalla sua comparsa nel dicembre 2019 in Cina, il Covid ha ucciso almeno 6,9 milioni di persone in tutto il mondo, secondo l’OMS, ma il bilancio è molto probabilmente più pesante perché il conteggio ufficiale tiene conto solo dei casi dichiarati. E le conseguenze di Sars-Cov-2 sarebbero potuto essere molto peggiori senza i vaccini.

In Europa oltre 975 milioni di dosi somministrate

Secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) , nei paesi europei sono state somministrate più di 975 milioni di dosi di vaccino. Il Regno Unito è stato il primo paese a vaccinare la popolazione all’inizio di dicembre 2020, mentre il resto d’Europa ha dovuto attendere la prima autorizzazione all’immissione in commercio, rilasciata a Pfizer/BioNTech il 21 dicembre 2020. In totale, quasi l’85% dei la popolazione con più di 18 anni ha ricevuto due dosi di vaccino e oltre il 91% di quella con più di 60 anni. Questi ultimi sono anche quasi l’85% ad aver ricevuto una terza iniezione, rispetto a solo il 65% della popolazione adulta nel suo complesso, e più di un terzo degli anziani ha ricevuto una quarta dose rispetto al 17% della popolazione adulta.